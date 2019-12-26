Песков рассказал, каким для Кремля был 2019 год

В Кремле назвали 2019 год напряженным. В нем были как радостные, так и провоцирующие трудности события. Их пропорции постоянно меняются.

Мнение насчет уходящего года высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости».

«Каждый год наполнен событиями, которые вызывают трудности, и также радостными событиями. Дело в пропорции этих событий, которая меняется из года в год», — заметил официальный представитель Кремля.

Высказывание Пескова связано с данными социологов касательно царящих в российском обществе настроений. Из числа опрошенных 43% назвали год «скорее трудным» для России. Еще 15% отозвались о нем, как о «плохом, очень тяжелом». «Очень удачным» 2019-й сочли всего 4%, «в целом хорошим» — 30%.

Пресс-секретарь Путина заметил, что в исследовании присутствует «изрядная доля эмоциональных оценок», и относиться к этому стоит «с известным допуском». Тем не менее, признал он, без трудностей в уходящем году не обошлось.

«Нам очень хорошо известно об этих трудностях, и вчера говорили об этом <…> на совете по нацпроектам», — напомнил Песков. Глава государства в частности заявил, что россияне не чувствуют позитивных изменений в жизни, несмотря на предпринятые меры.

«Поэтому, конечно, это вызывает определенные эмоциональные оценки», — допустил пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков напомнил, что российский президент обозначил целью реализации всех национальных проектов и достижений национальных целей развития «не отложенный эффект, а непосредственное позитивное восприятие». Произойти это должно до 2024 года.

Для Кремля, подчеркнул он, год был рабочим, направленным на повышение благосостояния россиян. Как раз это и является основной целью работы.

«Президент рассказывал, что, безусловно, есть определенные трудности в экономике, хотя общая стабильность абсолютно обеспечена и гарантирована», — заключил Дмитрий Песков.