Общество 09 апреля 2023, 15:51 Песков рассказал, как Путин встретит Пасху Представитель Кремля Песков: Путин по традиции встретит Пасху в церкви РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин по традиции встретит Пасху в церкви. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

Других подробностей пресс-секретарь главы государства не привел, но пообещал рассказать о них позже.

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«Сообщим дополнительно», — сказал он.

На следующей неделе у Владимира Путина также запланирован ряд деловых и торжественных мероприятиий по случаю Дня космонавтики, сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, в расписании у российского лидера — совещание по экономическим вопросам, рабочие встречи и совещание с членами Совета безопасности РФ.

Святая Пасха в 2023 году у православных христиан приходится на 16 апреля. При подготовке к светлому празднику нельзя ругаться и сквернословить. Кроме того, стоит постараться простить обиды и наладить отношения со своими недругами. В вербное воскресенье верующим стоит навести порядок.