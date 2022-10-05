Песков рассказал, как Путин планирует провести день рождения | 360°

Общество 05 октября 2022, 13:38 Поделиться Telegram

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Viber Песков рассказал, как Путин планирует провести день рождения Представитель Кремля Песков сообщил, что Путин будет работать в день рождения пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин в свой день рождения проведет ряд рабочих мероприятий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, написал ТАСС.

По словам представителя Кремля, у Путина на 7 октября запланированы определенные встречи. Российский лидер отметит в пятницу 70-летий юбилей. Несмотря на это, брать выходной глава государства не будет.

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«Путин проведет день рождения за работой», — сказал Песков.

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Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг планы Владимира Путина выступить с новым заявлением по спецоперации. Во время брифинга с журналистами Песков назвал информацию о смене формата спецоперации фейком.

Владимир Путин последний раз выступал с обращением 21 сентября, в ходе которого он объявил о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства также напомнил, что целью спецоперации является освобождение Донбасса от неонацизма.

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