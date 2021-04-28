Песков рассказал, как Путин будет отмечать Пасху

Президент РФ Владимир Путин на Пасху собирается принять участие в праздничной церковной службе, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В этом году пасхальные богослужения снова пройдут с участием прихожан.

«Президент планирует принять участие в пасхальной службе», — процитировало Пескова РИА «Новости».

Информацию о том, какой именно храм посетит президент, представитель Кремля пообещал предоставить позднее.

Ранее в Московской патриархии заявили, что в РПЦ не считают необходимым ограничивать посещение храмов на Пасху. Но верующим нужно будет соблюдать масочный режим.

В ряде регионов священнослужители все же решили отказаться от масштабных крестных ходов. Так, в частности, поступят в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Новосибирске. Ограничения связаны с коронавирусной инфекцией. Ее распространение удалось замедлить, однако угроза заражения пока еще остается.

Требования носить маску на пасхальной службе уже успели вызвать негативную реакцию. Религиозный и общественный деятель Андрей Кураев высказал мнение, что выполнить это условие просто нереально. По его словам, именно на Пасху верующие поют хором, а в маске это будет очень проблематично.