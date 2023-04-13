Общество 13 апреля 2023, 13:09 Песков рассказал, как правильно спорить с руководителем Песков: спорить с руководителем можно только аргументированно РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал участникам «Мастерской новых медиа», как правильно спорить с руководителем. Советы представителя Кремля опубликовали в Telegram-канале МНМ.

«[Спорить нужно] аргументированно, отстаивать свою точку зрения», — подчеркнул Песков.

Реклама

По его словам, можно как минимум попросить пару минут и объяснить важность информационного сопровождения. В беседе необходимо с самого начала говорить своему руководителю о возможных негативных последствиях информации, добавил Песков.

«Если он проявляет к этому полную индифферентность, то, по крайней мере, вы сможете сказать потом: „Я вас предупреждал“», — заключил пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что в настоящее время роль тех, кто курирует информационную работу, значительно возросла. Это обязывает работать не ради отчетов, а ради качественного изменения жизни людей, подчеркнул он.

«Пресс-секретарь — не просто исполнитель. Он должен направлять, помогать руководителю формулировать верные, честные смыслы и тезисы», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, также важно объяснять тем, кто курирует другие направления, что если предметом их работы является «информационный выхлоп на общественное мнение», то сначала нужно думать об информационном сопровождении, а потом проектировать и думать об имплементации.

«Иначе придется плестись за повесткой, исправлять, а не инициировать ее», — заключил он.