Песков рассказал, что в полицию нельзя бросать пластиковые стаканчики
«Там был парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что в Америке его застрелили бы», — сравнил американское и российское правосудие Песков.
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По словам пресс-секретаря президента России, в таком гипотетическом случае американский полицейский получил бы награду. Российское же правосудие дает подозреваемым право на справедливость и рассматривает их дела в суде.
«Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии, неважно», — добавил Песков.
Волна несогласованных митингов с участием молодежи прокатилась по Москве в середине и конце лета. Поводом послужили многочисленные отказы в регистрации потенциальным кандидатам в московские парламентарии. Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел о массовых беспорядках, а также о нападениях на представителей власти.