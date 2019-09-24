  • Песков рассказал, что в полицию нельзя бросать пластиковые стаканчики

    24 сентября 2019, 14:51

    Алексей Сахаров

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал случаи насилия против полиции и Росгвардии на несанкционированных акциях в Москве, сравнив правосудие в США и России. Своим мнением пресс-секретарь президента поделился со студентами ВШЭ.

    «Там был парень, который бросил стаканчик. Но вы поймите, что в Америке его застрелили бы», — сравнил американское и российское правосудие Песков.

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    По словам пресс-секретаря президента России, в таком гипотетическом случае американский полицейский получил бы награду. Российское же правосудие дает подозреваемым право на справедливость и рассматривает их дела в суде.

    «Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии, неважно», — добавил Песков.

    Волна несогласованных митингов с участием молодежи прокатилась по Москве в середине и конце лета. Поводом послужили многочисленные отказы в регистрации потенциальным кандидатам в московские парламентарии. Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел о массовых беспорядках, а также о нападениях на представителей власти.