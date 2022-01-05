Песков раскрыл планы Путина на Рождество

Президент России Владимир Путин встретит православный праздник Рождество в одном из храмов. В каком именно — пока не известно. Об этом Пятому каналу сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Обязательно посетит рождественское богослужение. Место сообщим», — рассказал Песков.

Отметим, что президент, как правило, встречает Рождество за пределами Москвы. Тогда как Пасху традиционно отмечает в храме Христа Спасителя.

Например, в 2021 году Путин на Рождество посетил церковь Николы на Липне, расположенную в Нижегородской области.

В 2012, 2019 и 2020 годах глава государства в праздник отправился в Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге.

Напомним, в своем новогоднем обращении Владимир Путин заявил о надежде на перемены к лучшему в 2022 году, которая объединила всех россиян.

Также он высказал слова поддержки всем, кто потерял родных и близких во время пандемии коронавируса.