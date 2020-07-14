Песков: Путин знает о деле Сафронова

«Безусловно, он осведомлен об этом деле, конечно», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако он не сказал ничего о том, какова реакция главы страны на разбирательство в отношении Сафронова.

Советника генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина задержали 7 июля. Его обвиняют в передаче информации из государственной тайны чешским спецслужбам. Сафронов будет под арестом до 6 сентября по решению Лефортовского суда. Адвокат советника рассказал «360», что следствие обвиняет его подопечного в связях с иностранными спецслужбами в 2017 году. При этом на допросе Сафронову не назвали конкретную дату, когда он отдавал секретную информацию чехам.

При этом в Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не влияет на его работу, и он продолжает оставаться сотрудником госкорпорации. Рогозин также рассказал, что у его советника не было доступа к секретной информации компании.