Общество 10 января 2023, 00:02 Песков прокомментировал сообщения об амнистии заключенных, участвовавших в спецоперации Песков об амнистии вагнеровцев: помилование может осуществляться только указом президента РИА «Новости»

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что помилование заключенных в России возможно только указом президента страны. Об этом сообщил ТАСС.

Кремль отреагировал на сообщения о том, что бывшие заключенные, вступившие в ряды ЧВК «Вагнер», получили помилование за участие в специальной военной операции (СВО).

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«Вы знаете, что помилование может осуществляться только указом президента. С точки зрения законодательства есть определенная процедура, которая начинается в самих местах содержания заключенных», — сказал Песков.

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Далее представитель Кремля уточнил, что помилование происходит в строгом соответствии с законом и проходит несколько этапов документальных процедур, начиная с мест содержания заключенных, затем рассматривается на региональном, потом на федеральном уровнях. Окончательное решение принимает глава государства, подчеркнул Песков.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что первая группа добровольцев из числа бывших заключенных завершила шестимесячный срок контракта в зоне проведения спецоперации.