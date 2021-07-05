Песков прокомментировал ситуацию вокруг поставок Moet Hennessy в Россию

Закон, касающийся в том числе определений игристого вина и шампанского в России, должен выполняться, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг продукции Moet Hennessy. По законодательным нормам, продукция компании теперь будет именоваться игристым вином, а не шампанским.

Песков отметил, что история с названием для такой продукции во многом шла еще из советских времен, сообщил ТАСС.

«Закон принят, он должен выполняться», — подчеркнул он.

По словам представителя Кремля, российское виноделие продолжает очень быстро и качественно развиваться, несмотря на все кризисные моменты.

«Это сложная отрасль экономики, это не то место, где живут быстрые деньги. Конечно, растянут бизнес-процесс: он очень сложный технологически», — пояснил он, отметив, что эта сфера будет продолжать получать поддержку.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что шампанское Moet Hennessy снова начнут поставлять в Россию, только с маркировкой «игристое вино», чтобы соблюдать закон. В компании отметили, что временная приостановка поставок связана с пересмотром логистики и регулирования. После необходимых корректировок они будут продолжены.