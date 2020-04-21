    21 апреля 2020, 14:50

    Песков прокомментировал дистанционные митинги

    Дарья Морозова

    Правительство России внимательно следит за настроением граждан и учитывает его при подготовке мер поддержки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

    По данным ИА «ФедералПресс», отслеживаются жалобы людей и «по мере возможности это учитывается при составлении планов по поддержке отдельных категорий граждан».

    При этом Песков считает, что высказывания граждан с использованием сервисов компании «Яндекс» нельзя назвать «виртуальным митингом».

    «Это никак не может быть отдельной кампанией», — уверен он.