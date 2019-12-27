Песков прокомментировал большие траты Москвы на празднование Нового года

По данным издания, на празднование Нового года российская столица потратит более 910 миллионов рублей. Песков заметил, что Москва — это очень богатый субъект, где проводится успешная политика по развитию экономики, строительного сектора, инфраструктуры, а также малого и среднего бизнеса.

«В пропорции город, субъект, очень много зарабатывает», — обратил внимание пресс-секретарь главы государства.