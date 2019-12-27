Песков прокомментировал большие траты Москвы на празднование Нового года
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил высокие траты Москвы на празднование Нового года. Представителя Кремля процитировала «Газета.ru».
По данным издания, на празднование Нового года российская столица потратит более 910 миллионов рублей. Песков заметил, что Москва — это очень богатый субъект, где проводится успешная политика по развитию экономики, строительного сектора, инфраструктуры, а также малого и среднего бизнеса.
«В пропорции город, субъект, очень много зарабатывает», — обратил внимание пресс-секретарь главы государства.