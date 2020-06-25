Песков проголосовал онлайн по поправкам в Конституцию

Электронное голосование по поправкам в Конституцию работает прекрасно, быстро и удобно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сославшись на собственный опыт. Он пояснил, что отправил заявку для регистрации через сайт mos.ru, а проголосовал утром, пока ехал на работу в машине.

«Попробовал проголосовать вчера вечером — естественно, не работало, потому что еще не было голосования. А потом вот сегодня, пока ехал на работу в машине, проголосовал», — привело слова представителя Кремля РИА «Новости».

На вопрос о наблюдении за нарушениями при досрочном голосовании Песков заявил, что пока прошло только несколько часов и говорить об этом рано.

«Но я вам на личном опыте могу сказать, что касается электронного голосования — работает прекрасно, удобно, быстро», — подчеркнул он.

Электронное голосование по поправкам в Конституцию проходит в Москве и Нижегородской области. Для участия жителям нужно было отправить заявку в ЦИК через gosuslugi, а в столице еще и через сайт mos.ru. Все заявки проходили проверку через систему ГАС-выборы, после чего отправлялись в территориальные избиркомы. Там ставилась отметка, что житель уже проголосовал. Электронное голосование началось в понедельник, 25 июня, в 10:00. Завершится оно в 30 июня — в 20:00.

Жители остальных регионов могут проголосовать досрочно, придя на избирательные участки или в специальные места, организованные территориальными комиссиями. Досрочное голосование продлится до 30 июня. Обычный день голосования по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Это официальный выходной с сохранением заработной платы.