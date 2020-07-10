Песков призвал Жириновского предъявить доказательства слов в отношении дела Фургала

Жириновский после задержания губернатора Хабаровского края выступил со словами о том, что Фургала просили возить в Москву коробки денег с определенной суммой. Лидер фракции на выступлении в Госдуме сказал, что губернатор не стал этого делать.

Пресс-секретарь Песков считает, что подобные заявления должны быть подкреплены доказательствами. И на просьбы журналистов прокомментировать высказывания Жириновского ответил, что для этого нужно знать подробности.

«Чтобы отреагировать на эти слова, нужно знать, кто требовал возить мешки или коробки денег в Москву», — сказал Песков.

«В противном случае, те, кто упоминался, конечно, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона», — пояснил Песков.

Сергея Фургала арестовали на два месяца. Его подозревают в покушении на жизнь нескольких предпринимателей в 2004 и 2005 годах.