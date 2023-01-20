Общество 20 января 2023, 13:33 Песков призвал Запад покаяться в своем цинизме и не допустить эскалации на Украине Песков: Западу нужно покаяться в цинизме для предотвращения эскалации на Украине РИА «Новости»

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Странам Запада стоит покаяться в своем цинизме и обратить внимание на озабоченность России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, это помогло бы остановить эскалацию на Украине, сообщил ТАСС.

Официальный представитель Кремля заметил, что западным странам следовало бы вернуться к событиям конца 2021 года, когда Россия за столом переговоров говорила о том, что ее беспокоит. Но страну просто отвергли.

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«Конечно, нужно, наверное, раскаиваться в цинизме за последние восемь лет, когда происходила „игра в наперстки“», — добавил Песков.

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Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что имеет в виду действия властей Украины, Франции и Германии относительно Минских договоренностей.

Ранее о том, что Запад использовал Минские соглашения для обмана России, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что страна хотела найти пути мирного урегулирования конфликта на Украине.

Оказалось, западные страны использовали договоренности, чтобы дать Украине время перевести конфликт в острую фазу.