04 апреля 2023, 13:08
Песков призвал создать в России аналог «Википедии»
Песков: в России нужно создать аналог «Википедии» с проверенной информацией
В России нужно создать аналог интернет-энциклопедии «Википедия», который бы содержал проверенную информацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так пресс-секретарь главы РФ прокомментировал предложение главы Совета по правам человека Валерия Фадеева закрыть этот портал в Рунете.
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«Мы знаем, что в "Википедии" много искажений, неправды, ошибок исторических и фактологических. Поэтому создавать аналог нужно обязательно», — сказал Песков.
Он добавил, что ставить вопрос о закрытии доступа к «Википедии» можно будет только после появления альтернативы этому ресурсу.
Ранее публицист Иван Новоселов в беседе с «360» отметил важность создания российского аналога «Википедии». По его словам, это необходимо, чтобы пользователи получали правдивую информацию, поскольку сейчас даже в русскоязычном сегменте энциклопедии проукраинские эксперты вносят правки с целью демонизации России.
Интернет
Дмитрий Песков
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