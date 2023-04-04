Общество 04 апреля 2023, 13:08 Песков призвал создать в России аналог «Википедии» Песков: в России нужно создать аналог «Википедии» с проверенной информацией Unsplash

Читать 360tv в

В России нужно создать аналог интернет-энциклопедии «Википедия», который бы содержал проверенную информацию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь главы РФ прокомментировал предложение главы Совета по правам человека Валерия Фадеева закрыть этот портал в Рунете.

Реклама

«Мы знаем, что в "Википедии" много искажений, неправды, ошибок исторических и фактологических. Поэтому создавать аналог нужно обязательно», — сказал Песков.

Он добавил, что ставить вопрос о закрытии доступа к «Википедии» можно будет только после появления альтернативы этому ресурсу.

Ранее публицист Иван Новоселов в беседе с «360» отметил важность создания российского аналога «Википедии». По его словам, это необходимо, чтобы пользователи получали правдивую информацию, поскольку сейчас даже в русскоязычном сегменте энциклопедии проукраинские эксперты вносят правки с целью демонизации России.