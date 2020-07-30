Песков призвал не зависеть от YouTube и других западных платформ

К западным платформам стоит относиться с низкой степенью доверия. Российским СМИ не стоит от них зависеть, потому что такие ресурсы не дают ни гарантий, ни правил. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Такое заявление пресс-секретарь Владимира Путина сделал 30 июля, в ответ на ситуацию с блокировкой аккаунта сетевого издания и телеканала «Царьград». Его слова процитировало РИА «Новости».

«Выход есть — не зависеть от западных платформ. Любая западная платформа — это частная платформа, которая может вас выкинуть за шкирку вместе с вашим аккаунтом в любую секунду. Никаких правил здесь нет — ни гарантий, ни правил», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что к таким ресурсам стоит относиться «с низкой степенью доверия».

В ночь на 28 июля YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания и одноименного телеканала «Царьград». В ответ на это его представители заявили, что будут обращаться в суд. В «Царьграде» отметили, что не только они стали жертвой блокировки — видеохостинг закрыл доступ и к аккаунту издания «Двуглавый орел».

Оба этих СМИ работают по общим руководством предпринимателя Константина Малофеева. Именно он основал «Царьград» и занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».