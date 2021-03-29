Песков признался, что Путин подшучивает над ним каждое 1 апреля

В администрации президента России шутки — это обычное дело. Глава Российского государства Владимир Путин постоянно подшучивает над пресс-секретарем Дмитрием Песковым.

«Он это делает постоянно», — приводит ТАСС ответ Пескова на вопрос, шутит ли над ним президент 1 апреля. Глава кремлевской пресс-службы подчеркнул, что в администрации российского лидера часто подшучивают друг над другом в День смеха, но делают это «по-человечески».

Несколько дней назад Путин вместе с министром обороны России отдыхал в Сибири. Они ездили на вездеходе и гуляли пешком. После публикации видео отдыха президента Песков пошутил про его дубленку.

Он заявил, что спрос на такую модель охотничьего костюма увеличился после того, как в нем появился Путин, хотя «сейчас уже не подходящий сезон для ношения дубленки». Владелица ателье «Мастерская кожи и меха» Евгения Морозова рассказала, что дизайн дубленки, как у лидера России, она создала 3,5 года назад.