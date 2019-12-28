Песков признался, что дома отстаивает права младшей дочери Нади

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что иногда спорит с женой олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Татьяной Навкой из-за того, что их дочь Надя очень много тренируется. По его словам, «рабочий день» девочки сопоставим с его собственным.

Песков сообщил, что наблюдать за количеством занятий и нагрузками ребенка «без внутренних рыданий» не может. Однако его жена с детства привыкла к такому распорядку, и считает, что дочка должна вести такой же образ жизни. Но Песков признал, что «дисциплина — это всегда хорошо».

«Конечно, возникают [споры], я спорю, отстаиваю права ребенка», — признался он ТАСС.

Дмитрий Песков добавил, что, конечно, старается баловать младшую дочь, как и старшую. По его словам, для Нади самое большое удовольствие посмотреть в кинотеатре мультик с папой.

Пресс-секретарь сообщил, что наблюдал за акробатическим номером дочки в шоу «Спящая красавица» и «боялся, что она упадет вниз», но назвал ее выступление волшебным.

Песков добавил, что из-за плотного рабочего графика уже больше месяца не видит жену, которая занята подготовкой шоу.

«У меня тоже работа такая, не совсем спокойная, поэтому мы практически не пересекались последние пару месяцев», — сказал пресс-секретарь президента.