Песков предупредил о последствиях любой мелкой провокации в Донбассе

Обстановка в Донбассе на линии соприкосновения сейчас накалена до максимума, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, любая провокация в этом регионе может повлечь непоправимые последствия.

Песков обратил внимание, что на фоне этого постоянные заявления Запада о планах России совершить «вторжение» на Украину только еще больше усиливают напряженность, написал ТАСС.

«А когда напряженность нагнетена до максимума, <...> любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он назвал очень плохой практикой ежедневные упражнения по объявлению даты «вторжения» России» на Украину. «Призываем, призываем к разуму. Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать?» — добавил представитель Кремля.

Песков также обратил внимание на то, что со стороны Запада почему-то не звучат заявления, которые бы призывали Украину вести себя более сдержанно. Он отметил, что ни НАТО, ни США, ни страны ЕС не призывают власти этой республики к осторожности. «Конечно, такую позицию вряд ли можно назвать, наверное, даже адекватной. Я уж не говорю об объективной», — заключил представитель Кремля.