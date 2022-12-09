Общество 09 декабря 2022, 11:55 Песков пожелал Виктору Буту восстановиться после 14 лет в американском плену Песков заявил, что Виктор Бут фактически находился в американском плену РИА «Новости»

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Виктор Бут вернулся в Россию из США, где фактически находился в плену. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Известиям», что ему предстоит пройти обследование и реабилитацию.

Он сказал, что главным в обмене осужденными стало то, что Виктор Бут вышел на свободу и вернулся на родину, а не налаживание отношений между Россией и США. Дмитрий Песков заявил, что бывший бизнесмен фактически оказался в плену и незаконно провел за решеткой 14 лет. Ему предстоит пройти обследование и реабилитацию.

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«Врачи еще определят, насколько он здоров. Мы желаем ему скорейшей реабилитации», — сказал Дмитрий Песков.

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Представитель администрации президента добавил, что обмен заключенными не гарантирует улучшения отношений между странами. Переговоры касались только освобождения Виктора Бута в обмен на осужденную за контрабанду наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер, а не дипломатии в целом. От назвал отношения между Россией и США печальными.

Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по подозрению в продаже ракет Революционным вооруженным силам Колумбии, которые в США признали террористической организацией. Его экстрадировали в Штаты, где приговорили к 25 годам тюрьмы и штрафу в размере 15 миллионов долларов. Баскетболистку Бриттни Грайнер задержали в феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево при попытке провезти гашишное масло и приговорили к девяти годам колонии общего режима. Обмен заключенными прошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби.