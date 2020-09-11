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    11 сентября 2020, 13:16

    Песков потребовал не диктовать России действия по делу Навального

    Александра Ломейко

    Россия может направить Германии дополнительные запросы, касающиеся Алексея Навального. Другие страны не должны указывать Москве, как вести следствие по ситуации с основателем ФБК.

    Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

    Он призвал другие государства не диктовать России то, как поступать по делу Навального. Телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и немецким канцлером Ангелой Меркель — в том числе на эту тему — не запланирован.

    «Нет, пока в планах нет», — сказал официальный представитель Кремля.

    В рамках проверки состояния Алексея Навального российские правоохранительные органы намерены участвовать в следственных действиях в Германии.

    Блогеру стало плохо в самолете, который летел в Москву. Его госпитализировали в Омске, а через несколько дней перенаправили в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие власти заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Никаких доказательств о совершенном преступлении России пока не предоставили.

    Новости SMI.FM