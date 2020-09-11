Песков потребовал не диктовать России действия по делу Навального

Россия может направить Германии дополнительные запросы, касающиеся Алексея Навального. Другие страны не должны указывать Москве, как вести следствие по ситуации с основателем ФБК.

Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого привел ТАСС.

Он призвал другие государства не диктовать России то, как поступать по делу Навального. Телефонный разговор между российским лидером Владимиром Путиным и немецким канцлером Ангелой Меркель — в том числе на эту тему — не запланирован.

«Нет, пока в планах нет», — сказал официальный представитель Кремля.

В рамках проверки состояния Алексея Навального российские правоохранительные органы намерены участвовать в следственных действиях в Германии.

Блогеру стало плохо в самолете, который летел в Москву. Его госпитализировали в Омске, а через несколько дней перенаправили в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие власти заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Никаких доказательств о совершенном преступлении России пока не предоставили.