Песков посочувствовал переживаниям поправившего Путина школьника

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посочувствовал переживаниям школьника, поправившего слова Владимира Путина о Северной войне. Он подчеркнул, что может себе представить чувства ребенка.

«Я представляю себе, что этому бедному мальчишке пришлось пережить», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин». Кадры передачи показали на телеканале «Россия 1».

Владимир Путин 1 сентября провел встречу со школьниками в детском центре «Океан» во Владивостоке. Во время беседы президент затронул тему войны, которая шла во времена Петра I между Россией и Швецией. Один из школьников напомнил лидеру страны, что война называлась не Семилетней, а Северной.

После этого замечания на мальчика обрушилась волна критики. Директор школы, где учится ребенок, заявила, что молодым людям присуща определенная наглость при общении с людьми, занимающими высокое положение.

При этом сам президент отметил, что ситуация его ничуть не задела. По словам Путина, его порадовало то, что молодые ребята так хорошо знают историю своей страны.