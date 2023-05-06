Общество 06 мая 2023, 14:46 Песков пообещал своевременно сообщить об участии авиации в параде Победы Представитель Кремля Песков: об участии авиации в параде Победы сообщим своевременно Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Власти сообщат дополнительно об участии авиации в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Своевременно все сообщим», — сказал официальный представитель Кремля.

Реклама

СМИ в конце апреля сообщили, что парад Победы в Москве может пройти без воздушной части. Отмечалось, что организаторы рассматривают такую возможность, чтобы не отвлекать летчиков от выполнения задач в зоне специальной военной операции. Однако окончательное решение на тот момент еще не приняли.

Дмитрий Песков позже сообщил, что парад Победы на Красной площади пройдет без изменений. Он также подтвердил участие президента России Владимира Путина в торжественном мероприятии и отметил, что глава государства соблюдет все традиции. Между тем прием, который проходит в кремле по случаю Дня Победы, в этом году отменили. Причина не уточнялась.