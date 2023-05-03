Общество 03 мая 2023, 18:26 Песков пообещал сообщить, где Путин будет работать 4 мая Представитель Кремля Песков: о месте работы Путина 4 мая сообщим своевременно Пресс-служба Кремля

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал сообщить дополнительно о месте работы президента Владимира Путина в четверг, 4 мая. Об этом написало РИА «Новости».

«Сообщим своевременно», — сказал официальный представитель Кремля.

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Так он ответил на вопрос продолжит ли глава государства в четверг работать в Ново-Огарево или приедет в Кремль.

Пресс-служба президента России сообщила, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки на кремлевскую резиденцию Владимира Путина. Дроны вывели из строя при помощи систем радиолокационной борьбы. Дмитрий Песков сообщил, что президент не пострадал, так как находился в Ново-Огарево.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал жестко ответить на атаку беспилотников на Кремль. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов предложил признать президента Украины Владимира Зеленского террористом.