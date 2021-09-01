Песков пообещал поддержать YouTube-канал бурятского школьника, попросившего Путина подписаться

Президент России Владимир Путин не имеет аккаунтов в социальных сетях, но в Кремле найдут способ поддержать YouTube-канал школьника из Улан-Удэ, который попросил российского лидера подписаться. Об этом в беседе с изданием «Подъем» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Речь идет о YouTube-канале «Красная Вилка», который ведет школьник из Бурятии. На встрече с Владимиром Путиным во Всероссийском детском центре «Океан» мальчик рассказал о своем видеоблоге и попросил российского лидера подписаться.

«С этим определенная проблема. Дело в том, что президент Путин не имеет, как известно, социальных сетей, но мы обязательно подумаем, как поддержать YouTube-канал этого мальчика» — заявил Песков.

Сам владелец YouTube канала в беседе с изданием отметил, что после обращения к президенту количество подписчиков у него значительно выросло.

«Думаю, что кто-то из его окружения подписался, дочь или коллега», — не исключил школьник.

На YouTube-канале мальчик выкладывает видео о своей жизни. Кроме того, там есть ролики, посвященные Байкалу. На встрече с Путиным школьник как раз и поинтересовался о деньгах, на постройку очистных сооружений для крупнейшего пресноводного водоема России.

Президент ответил, что деньги на реконструкцию жилья и объектов ЖКХ в Бурятию уже направили.