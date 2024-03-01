Общество 01 марта 2024, 13:06 Песков пока не слушал аудиозапись с военными ФРГ об ударах по Крымскому мосту Песков заявил, что не знает содержания аудио с военными ФРГ о Крымском мосту РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не располагает данными о содержании аудиозаписи разговора военных Германии об ударах по Крымском мосту, сообщило РИА «Новости». Ранее о существовании такого аудио рассказала главред RT Маргарита Симоньян.

«Мы не знаем ничего об этом содержании. Я не знаю, доступна ли эта запись. Наверное, как будет доступна, послушаем, тогда узнаем», — сказал представитель Кремля.

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О 40-минутной аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали, как будут бомбить Крымский мост, ранее сообщила главред RT Маргарита Симоньян. Помимо этого, по ее словам, участники беседы упоминали в своем разговоре военнослужащих США и Великобритании.

«Походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно», — заметила она.