Песков пояснил, могут ли возобновить следствие по делу Листьева

Следствие по убийству журналиста Владислава Листьева могут возобновить по поручению президента России Владимира Путина. В Кремле допустили такую возможность.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не уточнил, имеет ли Путин право с юридической точки зрения отдать поручение Следственному комитету. Слова официального представителя Кремля привел «Интерфакс».

«В целом он (Владимир Путин — прим. ред.) вполне может дать, но до сих пор каких-то решений президентом на этот счет [принято] не было», — заметил Песков.

Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель потребовали придать делу об убийстве их коллеги Владислава Листьева особый статус и продолжить расследование. Они считают, что даже спустя 25 лет необходимо восстановить справедливость и отыскать истину.

Листьева убили вечером 1 марта 1995 года в подъезде его дома на Новокузнецкой улице. Перед смертью ведущий последний раз вышел в прямой эфир, поздравил всех с наступившей весной и заявил, что «надежда умирает последней».