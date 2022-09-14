Песков подтвердил планы отправить на границу Армении и Азербайджана миссию ОДКБ | 360°

Общество 14 сентября 2022, 15:29 Поделиться Telegram

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Viber Песков подтвердил планы отправить на границу Армении и Азербайджана миссию ОДКБ Песков: формирование и отправка миссии ОДКБ на границу Армении и Азербайджана займет время РИА «Новости»

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На границу Армении и Азербайджана направят миссию Организации Договора о коллективной безопасности в связи с обострением ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что решение об отправке миссии приняли накануне, во время внеочередного заседания ОДКБ. По итогам поездки участники представят доклад, сообщила «Газета.ru».

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По словам Пескова, формирование миссии и ее отправка на границу займет какое-то время. Точной даты поездки пресс-секретарь главы государства не назвал.

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Обстановка на границе Армении и Азербайджана обострилась ночью 13 сентября. Стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Из приграничных сел в Армении эвакуировали почти три тысячи человек. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что с армянской стороны есть 49 погибших — и это, по его словам, неокончательная цифра.

В Азербайджане заявляют, что агрессию начала Армения, обстреляв позиции азербайджанских вооруженных сил.

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