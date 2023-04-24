Общество 24 апреля 2023, 13:17 Песков подтвердил, что парад Победы в Москве состоится Пресс-секретарь Кремля Песков сообщил, что парад 9 мая в Москве состоится Unsplash

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Парад Победы в Москве состоится, подготовка к нему стартовала. Однако детали раскроют ближе к 9 мая, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его процитировал ТАСС.

«Ведется подготовка к параду, он состоится. <…> Это будет очень важное событие, традиционное для 9 Мая», — сказал он.

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Песков отказался разглашать детали программы, так как это преждевременно. Он также не уточнил, состоится ли его авиационная часть.

Красную площадь в Москве начали готовить к проведению парада Победы. По ней ограничили проход, чтобы не мешать устанавливать трибуны по обе стороны от мавзолея и декорации вдоль ГУМа и Исторического музея. Песков ранее объявил, что организаторы мероприятия примут усиленные меры безопасности.

В 2022 году на парад Победы в составе механизированной колонны вышла 131 единица военной техники, в том числе танк Т-34-85, реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронетранспортер «Ракушка» и другие. Авиационную часть программы отменили из-за непогоды. Telegram-канал Baza сообщил, что в 2023 году пролет авиации тоже могут отменить.