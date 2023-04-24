24 апреля 2023, 13:38
Песков подтвердил, что его сын участвовал в СВО
Песков подтвердил, что его старший сын Николай принимал участие в спецоперации на Украине
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын Николай действительно принимал участие в специальной военной операции. Об этом сообщил ТАСС.
«Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции», — подчеркнул представитель Кремля.
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Песков не стал раскрывать подробности, которые, по его словам, не имеют отношения к работе. Так он ответил на вопрос, действительно ли сын служил в ЧВК «Вагнер», и почему он не выбрал для этого ВС России.
Пресс-секретарь президента обратил внимание, что Николай принял решение самостоятельно, как взрослый человек. По словам Пескова, ранее его сын отслужил в Вооруженных силах России.
Ранее Николай рассказал, как получил медаль «За отвагу». Основатель ЧВК Евгений Пригожин раскрыл, что 33-летний сын Пескова отслужил «обычным артиллеристом».
Дмитрий Песков
Военные
Специальная военная операция РФ на Украине
Евгений Пригожин
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