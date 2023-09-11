Общество 11 сентября 2023, 13:11 Песков поддержал ужесточение правил в информационной сфере во время СВО Песков одобрил ужесточение регулирования инфосферы во время СВО РИА «Новости»

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Ужесточение правил в информационной сфере во время проведения спецоперации оправдано. В рамках гибридной войны важна ответственность, заявил в интервью РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дополнительные методы регулирования или даже <...> ужесточение правил вполне обосновано», — указал представитель Кремля.

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По его словам, Россия находится не просто в условиях СВО, но и в условиях «развязанной против нашей страны гибридной войны».

«Нужно в плане информации быть ответственными, не допускать безответственных информационных провокаций», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь президента России указал, что необходимо довести спецоперацию до конца, чтобы исключить угрозы терактов со стороны киевского режима. Он также напомнил, что начало СВО стало крайним шагом для достижения целей страны по вопросам гарантий безопасности.