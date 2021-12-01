Песков поддержал идею ввести в школах отдельный урок по Великой Отечественной войне

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обсудил с Daily Storm предложение депутата Госдумы Анатолия Вассермана ввести в школах отдельный предмет по изучению истории Великой Отечественной войны.

«Вассерман прав в том, что мы обязаны наших детей, наших внуков учить истории Великой Отечественной войны», — заметил Песков.

По его мнению, российские дети не должны становиться такими, как американские или европейские — которые вообще не знает, что происходило во время войны.

«Но, наверное, не мы в администрации [президента], не кто-то другой могут квалифицированно определять, сколько нужно часов и так далее», — продолжил представитель Кремля.

По его словам, специалисты Минпросвещения могут это сопоставить с прочими элементами школьной программы и сбалансировано акцентировать эту тему.