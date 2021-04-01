Песков ответил на вопрос о российских войсках на границе с Украиной

В Кремле ответили на заявление Украины по поводу наращивания Россией присутствия вблизи ее границ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Вооруженные силы страны не переступают границу соседнего государства.

«Российская Федерация перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему уморению. Это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы. Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей», — процитировало РИА «Новости» ответ Дмитрия Пескова журналистам.

Он отметил, что Россия обеспечивает безопасность на тех границах, где зафиксирована высокая активность НАТО.

«Вы знаете, что по периметру рубежей России идет повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее и тому подобное. Это все обязывает нас к тому, чтобы быть начеку», — сказал Песков.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби ответил на заявления Украины по поводу российских войск, стянутых к ее границам. Он сказал, что Вашингтон обсуждает этот вопрос с союзниками по НАТО.