facebook_pixel
    29 апреля 2021, 13:35

    Песков ответил на вопрос о продлении выходных после 10 мая

    Анатолий Минкин, Юлия Булыгина

    Официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, будут ли продлевать выходные после 10 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Песков ответил на вопрос о продлении выходных после 10 мая

    «Мне неизвестно об этом», — так представитель Кремля прокомментировал вопрос журналистов о возможном продлении выходных дней после сообщений о росте числа заражений коронавирусом.

    По данным оперативного штаба, за минувшие сутки COVID-19 в регионах выявили у 9284 человек. При этом еще 28 апреля количество инфицированных составляло 7848.

    На первом месте по приросту новых случаев находится Москва, где за сутки коронавирус подтвердился у 3215 человек. На втором месте находится Санкт-Петербург с приростом 716 зараженных. Замкнула тройку Московская область, где выявили 632 новых случая коронавируса.

    Дополнительные выходные между майскими праздниками ввел президент России Владимир Путин. Он подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая с сохранением заработной платы работников.

    С инициативой увеличить количество выходных выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что это позволит сократить количество контактов между людьми, которые на транспорте начнут выезжать на дачи в первые дни мая, а потом вернутся обратно на работу до празднования Дня Победы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что окончательное решение о выходных днях для сотрудников примут руководители государственных структур и директора фирм.