Песков ответил на вопрос о продлении выходных после 10 мая

Официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, будут ли продлевать выходные после 10 мая. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мне неизвестно об этом», — так представитель Кремля прокомментировал вопрос журналистов о возможном продлении выходных дней после сообщений о росте числа заражений коронавирусом.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки COVID-19 в регионах выявили у 9284 человек. При этом еще 28 апреля количество инфицированных составляло 7848.

На первом месте по приросту новых случаев находится Москва, где за сутки коронавирус подтвердился у 3215 человек. На втором месте находится Санкт-Петербург с приростом 716 зараженных. Замкнула тройку Московская область, где выявили 632 новых случая коронавируса.

Дополнительные выходные между майскими праздниками ввел президент России Владимир Путин. Он подписал указ о нерабочих днях с 4 по 7 мая с сохранением заработной платы работников.

С инициативой увеличить количество выходных выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она пояснила, что это позволит сократить количество контактов между людьми, которые на транспорте начнут выезжать на дачи в первые дни мая, а потом вернутся обратно на работу до празднования Дня Победы.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что окончательное решение о выходных днях для сотрудников примут руководители государственных структур и директора фирм.