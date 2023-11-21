Общество 21 ноября 2023, 12:39 Песков ответил на вопрос о предоставлении Адама Кадырова к госнаградам Песков заявил, что ему не известно о предоставлении Адама Кадырова к госнаградам РИА «Новости»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о вероятном предоставлении сына главы Чечни Адама Кадырова к государственным наградам. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Не располагаю информацией о том, что Адама Кадырова представили к государственным наградам. Мне об этом ничего не известно», — сказал он.

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Министр Чечни по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ахмед Дудаев 17 ноября сообщал в Telegram-канале, что 15-летнего Адама Кадырова наградили орденом «Трудовая Доблесть России». Кроме того, он получил медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа».

Это не первые награды в послужном списке сына Рамзана Кадырова. До этого ему вручили ордена «За заслуги перед Уммой» I степени и «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», писал RT.