Песков ответил на вопрос о планах Путина на Новый год

Российский президент Владимир Путин пока не определился с тем, как проведет Новый год. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В ответ на вопрос журналистов, известно ли что-то о планах российского лидера на новогодние праздники, Песков сказал: «Пока нет».

Как добавила «Лента.ру», что перед наступлением праздничных дней Владимир Путин даст большую пресс-конференцию и ответит на множество вопросов.

Самое длинное выступление Владимира Путина в новогоднюю ночь состоялось в 2021 году. Президент обратился к россиянам с поздравлениями и подвел итоги непростого пандемийного года, его речь продолжалась около шести минут. Отдельную признательность глава государства выразил медикам, которые борются с коронавирусом. Он также отметил, что россиянам удалось достойно пройти сквозь все проблемы, как по-настоящему единому народу.

До этого момента самое длительное новогоднее выступление президента было в 2013 году. Оно снималось на территории Хабаровска, во время встречи Путина с пострадавшими от наводнения. Речь продлилась 4,5 минуты.