Песков ответил на вопрос о переименовании Санкт-Петербурга

Никаких планов по переименованию Санкт-Петербурга в Кремле не рассматривают. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ленинград переименовали в Санкт-Петербург 30 лет назад. Журналисты поинтересовались у Пескова, какой позиции тогда придерживался Владимир Путин, который в тот период работал заместителем мэра Петербурга Анатолия Собчака, выступавшего против переименования города.

«Я не знаю, какая позиция была у Владимира Путина в тот момент, но сейчас это название де-юре и фактически нашей Северной столицы», — процитировал Пескова «Интерфакс».

Представитель Кремля сказал, что сейчас никаких предложений по переименованию не обсуждается.

«Нет, никаких инициатив в этом плане нет», — заявил пресс-секретарь главы государства.

В прошлом году депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предлагал переименовать Санкт-Петербург, мотивируя это тем, что название слишком длинное и постепенно выходит из употребления. Он указал на то, что люди в повседневной жизни давно уже говорят просто «Петербург» или «Питер».