    17 декабря 2019, 14:01

    Песков ответил на сообщение о возвращении Opel на рынок России

    Ольга Ситникова

    Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что немецкая компания Ореl вернется на автомобильный рынок России. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По информации ИА RNS, Песков подчеркнул, что российский рынок автомобилей остается крупным, несмотря на его изменчивость.

    «Кто-то принимает участие об изменении своей стратегии на том или ином рынке. Со временем с учетом реалий пересматривает эти решения. Рынок в любом случае крупный, и он останется крупным рынком, несмотря на какие-то возможные волатильности из года в год. Это обычная практика», — уточнил пресс-секретарь.

    По мнению Пескова, в любой стране рынок не отличается статичностью.

    «Есть моменты, когда спрос на автомобили падает, продажи падают. Есть года, когда это, наоборот, растет, но в целом те компании, которые присутствуют здесь, они сохраняют достаточно высокие объемы продаж», — отметил он.

    Ранее стало известно, что Opel снова будет продавать свои автомобили в России. Производитель уже принимает заказы на модели Grandland X и Zafira Life.