Песков ответил на сообщение о возвращении Opel на рынок России

По информации ИА RNS, Песков подчеркнул, что российский рынок автомобилей остается крупным, несмотря на его изменчивость.

«Кто-то принимает участие об изменении своей стратегии на том или ином рынке. Со временем с учетом реалий пересматривает эти решения. Рынок в любом случае крупный, и он останется крупным рынком, несмотря на какие-то возможные волатильности из года в год. Это обычная практика», — уточнил пресс-секретарь.

По мнению Пескова, в любой стране рынок не отличается статичностью.

«Есть моменты, когда спрос на автомобили падает, продажи падают. Есть года, когда это, наоборот, растет, но в целом те компании, которые присутствуют здесь, они сохраняют достаточно высокие объемы продаж», — отметил он.

Ранее стало известно, что Opel снова будет продавать свои автомобили в России. Производитель уже принимает заказы на модели Grandland X и Zafira Life.