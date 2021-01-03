Песков ответил на слухи о планах Путина на Рождество

«Сообщим своевременно», — сказал Песков РИА «Новости», отвечая на вопрос, поедет ли Путин на Рождество в Новгородскую область.

В рождественскую ночь российский лидер обычно посещает церковь в каком-либо регионе. Несколько лет — в 2020, 2019 и 2012 годах — Владимир Путин встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Также президент рассказал журналистам, что был крещен в этом соборе.

В новгородском храме Николы на Липне, где, по слухам, может отметить Рождество Путин в этом году, он был с Дмитрием Медведевым в сентябре 2016 года. Во время Великой Отечественной войны храм был поврежден, но в 1956 году его отреставрировали.

Новогоднее обращение Владимира Путина в этом году получилось одним из самых долгих за всю историю его президентства. Он пожелал россиянам верить в себя, не отступать перед трудностями и подчеркнул, что все испытания временные.