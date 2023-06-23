Общество 23 июня 2023, 13:46 Песков ответил Макрону на слова о России и дестабилизации в Африке Песков: Россия развивает добрые отношения со всеми странами Африки РИА «Новости»

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Россия развивает конструктивные и добрые отношения со всеми африканскими странами, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на слова лидера Франции Эммануэля Макрона, что РФ якобы нацелена на дестабилизацию Африки, сообщил ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента России, отношения России и африканских стран строятся на взаимном уважении. Стороны учитывают проблемы и озабоченности друг друга. Кроме того, развивающийся диалог не направлен против других государств.

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«Но мы также бы не хотели, чтобы эти отношения становись предметом озабоченности кого бы то ни было», — указал Песков.

Обвинения в адрес России Макрон произнес в интервью радиостанции Franceinfo. По его словам, сегодня РФ играет роль, невыгодную международному сообществу.

«Это также страна, дестабилизирующая Африку с помощью наемной армии», — добавил президент Франции.