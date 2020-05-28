Песков: оценивать работу губернаторов по борьбе с коронавирусом пока рано

По словам представителя Кремля, действия губернаторов проанализируют в будущем. Однако в настоящее время делать какие-то выводы рано.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что люди, которые не верят в реальность коронавирусной инфекции, не хотят посмотреть по сторонам.