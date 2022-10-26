Песков оценил уровень угрозы для России после размещения американских солдат в Румынии | 360°

26 октября 2022, 13:50
Песков оценил уровень угрозы для России после размещения американских солдат в Румынии
Песков: размещение американских военных в Румынии усиливает угрозу для России
Размещение военных США на территории Румынии усиливает угрозу для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские власти учитывают подобные факты, сообщил ТАСС.
«Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас», — подчеркнул представитель Кремля.
Реклама
Песков добавил, что такие вещи учитываются властями страны в вопросах дальнейшего обеспечения безопасности страны. Он предупредил, что размещение солдат США вблизи российской границы не ведет к укреплению стабильности в регионе.
Реклама
США разметили на территории Румынии 101-ю дивизию Воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в учениях. На это отреагировал президент Сербии Александр Вучич, заметив, что подобная мера ведет к обострению ситуации.
Обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али был более категоричен в своей оценке происходящего. По его мнению, прибытие в Румынию «Кричащих орлов» означает начало третьей мировой войны, сообщил RT.
США
Россия
Реклама
Реклама