Песков оценил уровень угрозы для России после размещения американских солдат в Румынии | 360°

Общество 26 октября 2022, 13:50 Песков оценил уровень угрозы для России после размещения американских солдат в Румынии Песков: размещение американских военных в Румынии усиливает угрозу для России Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Размещение военных США на территории Румынии усиливает угрозу для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российские власти учитывают подобные факты, сообщил ТАСС.

«Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас», — подчеркнул представитель Кремля.

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Песков добавил, что такие вещи учитываются властями страны в вопросах дальнейшего обеспечения безопасности страны. Он предупредил, что размещение солдат США вблизи российской границы не ведет к укреплению стабильности в регионе.

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США разметили на территории Румынии 101-ю дивизию Воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» для участия в учениях. На это отреагировал президент Сербии Александр Вучич, заметив, что подобная мера ведет к обострению ситуации.

Обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али был более категоричен в своей оценке происходящего. По его мнению, прибытие в Румынию «Кричащих орлов» означает начало третьей мировой войны, сообщил RT.