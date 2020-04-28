Песков оценил прогноз по обеднению среднего класса

Он пояснил, что создавать отдельные меры для поддержки только среднего класса — это неверный подход. Он предложил еще раз изучить уже принятые два пакета мер поддержки, которые разработало и приняло правительство.

Также Дмитрий Песков оценил заявление ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова о рисках исчезновения среднего класса и перехода его в бедность. Свое заявление руководитель вуза сделал в эфире телеканала РБК.

Кузьминов пояснил, что в случае падения доходов у всех слоев общества, богатые и бедные россияне останутся в своем уровне. Но средний класс, который сейчас принимает на себя основной удар, рискует пополнить группу бедных людей.

Песков заявил, что в Кремле внимательно изучают множество исследований с различными прогнозами по судьбе групп населения, отраслям промышленности и производства. Он согласился, что ситуация в стране действительно непростая и трудности есть, но пока выводы делать рано.

«Кто будет под большим ударом, кто — под меньшим ударом? Давайте мы все-таки определимся по мере развития ситуации», — предложил представитель Кремля.

Песков отметил что пока непонятны последствия для экономической жизни страны, которые создала угроза пандемии.

«В большей части многие попытки проанализировать вряд ли, что называется, попадут в яблочко», — подчеркнул он.

При этом он пояснил, что несмотря на непростую ситуацию, власти прекрасно понимают, что нужно делать, чтобы ее пережить.

В беседе с «360» заслуженный экономист России, профессор Андрей Марголин заявил, что риск обеднения среднего класса зависит от скорости восстановления экономики. Кроме того, он отметил, что многие сейчас разрабатывают идеи об адаптации своего бизнеса к новым условиям. По его словам, сейчас для сохранения среднего класса важны условия.