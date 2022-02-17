Песков оценил мемы про переговоры Путина и Макрона

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил мемы, которые в большом количестве появились в интернете после того, как Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры за очень длинным столом. Их Пескову показали журналисты Life.

Песков оценил юмор пользователей Сети и предложил авторам мемов побороться за один из грантов Русского географического общества.

«Наше отечественное творчество в этом плане не знает границ. Я бы предпочел, чтобы эти талантливые люди подавали заявки на гранты РГО», — сказал он.