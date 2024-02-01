Общество 01 февраля 2024, 14:37 Песков отреагировал на сообщения о задержании экс-губернатора Севастополя Песков: в Кремле не располагают информацией о задержании Овсянникова РИА «Новости»

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Данные СМИ о задержании в Лондоне бывшего губернатора Севастополя прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля указал, что никакой информацией на этот счет не располагает, сообщило РИА «Новости».

«Это не совсем вопрос Кремля, поэтому я здесь ничего не могу сказать. Мы видели сообщения СМИ, но я не располагаю подробной информацией на это счет», — пояснил Песков.

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Накануне, 31 января, данные о том, что экс-губернатора Севастополя и бывшего заместителя министра промышленности и торговли России Дмитрия Овсянникова задержали в столице Великобритании, опубликовало в своем Telegram украинское издание «Страна.ua».

Авторы сообщения сослались на статью британской Times, приложив скриншот материала. Вместе с тем, как обратило внимание РИА «Новости», на сайте газеты этой статьи уже нет.