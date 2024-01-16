Общество 16 января 2024, 12:31 Песков отказался обсуждать здоровье Набиуллиной Дмитрий Песков посчитал неуместным вопрос о здоровье Набиуллиной РИА «Новости»

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Вопрос о здоровье главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной неуместен, в Кремле не могут комментировать ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

У Пескова уточнили, могут ли в Кремле подтвердить, что председатель Банка России якобы готовится к операции в Центральной клинической больнице.

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«Я не считаю уместным этот вопрос на нашем конференц-колле», — ответил пресс-секретарь главы государства.

Он назвал информацию о здоровье личной и отметил, что в Кремле нет ни возможности, ни желания обсуждать такие сообщения. В любом случае, в Кремле желают Набиуллиной «здоровья, сил и продолжения целеустремленности», заключил Песков.

Источник Telegram-канала Brief сообщил 15 января, что глава ЦБ якобы проходит плановое стационарное лечение в ЦКБ. По данным авторов канала, Набиуллиной будто бы предстоит операция, после которой она сможет быстро вернуться на рабочее место. Центробанк официально не сообщал о проблемах со здоровьем председателя.