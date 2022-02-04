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    04 февраля 2022, 13:11

    Песков опроверг слухи о неполадках в самолете Путина при посадке в Пекине

    Максим Зинкин

    Никаких сложностей с посадкой самолета президента Российской Федерации Владимира Путина в Пекине не возникло. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

    По словам Пескова, посадка прошла хорошо.

    Ранее журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Тwittеr сообщил, что борт первого лица покачало при посадке в Пекине.

    Российский лидер прилетел в Китай, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022.

    Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны подпишут около 15 документов и сделают совместное заявление.

    Напомним, официально Олимпиада в Пекине стартовала 4 февраля, она продлится до 20 февраля.

    Ранее в короткой программе командного турнира российский фигурист Марк Кондратюк показал третий результат, а пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заняла второе место в ритм-танце.