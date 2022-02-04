Песков опроверг слухи о неполадках в самолете Путина при посадке в Пекине

Никаких сложностей с посадкой самолета президента Российской Федерации Владимира Путина в Пекине не возникло. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

По словам Пескова, посадка прошла хорошо.

Ранее журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Тwittеr сообщил, что борт первого лица покачало при посадке в Пекине.

Российский лидер прилетел в Китай, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр — 2022.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны подпишут около 15 документов и сделают совместное заявление.

Напомним, официально Олимпиада в Пекине стартовала 4 февраля, она продлится до 20 февраля.

Ранее в короткой программе командного турнира российский фигурист Марк Кондратюк показал третий результат, а пара Виктории Синициной и Никиты Кацалапова заняла второе место в ритм-танце.