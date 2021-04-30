Песков опроверг решение о сокращении январских праздников

Решение о сокращении январских праздников из-за дополнительного отдыха в мае не принималось. Об этом заявил официальный представитель президента Дмитрий Песков.

«В этом году таких планов точно нет. Их и де-юре быть не может», — сказал он.

Песков подчеркнул, что такие перспективы будут рассматриваться исходя из общего понимания возможности выходного 31 декабря, сообщило РИА «Новости».

«А там уже, будет ли это компенсироваться или нет — сейчас каких-то позиций на этот счет нет», — заключил он.

С предложением продлить майские праздники ранее выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею. Вечером 23 апреля он подписал указ, по которому все дни с 1 по 10 мая были объявлены нерабочими.

Главная цель продления майских выходных — борьба с распространением коронавируса. Россиян призвали больше проводить времени с родными, на природе. Сократить время в транспорте и по возможности отказаться от посещения общественных мест.

Дополнительных ограничений на это время вводиться не будет. Все магазины, рестораны, торговые центры продолжат работать.