Песков обозначил условия продления льготной ипотеки

Чтобы продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до 2024 года, нужно учесть интересы людей и экономики. Пока власти не приняли окончательное решение по этому вопросу. Такое заявление сделала глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков.

По его словам, льготная ипотека помогла поддержать строительный сектор в кризисном 2020 году.

«Но есть и экспертные точки зрения о том, что стремительный рост льготной ипотеки приводит к созданию „пузыря“ и порождает опасность появления людей, которые могут быть косвенно приравнены к обманутым дольщикам», — приводит ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь президента России добавил, что есть и другая точка зрения, согласно которой продление программы льготного жилищного кредитования «позволит решить проблему жилья для очень большого количества россиян и создаст синергетический эффект для экономики в целом, потому что строительный сектор тянет за собой паровозом многие другие сектора экономики».

Песков подчеркнул, что перспективы продления ипотеки под низкий процент руководство страны сейчас обсуждает во время рабочих совещаний. Накануне финансовый аналитик Константин Селянин заявил, что после отмены льготной ипотеки ставки по кредитам на жилье могут вырасти до 8%.